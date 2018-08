Zum Abschluss ihrer Südkaukasus-Reise hält sich Bundeskanzlerin Merkel zu politischen Gesprächen in Aserbaidschan auf.

Im Vorfeld hatte die Regierung von Präsident Alijew dem CDU-Bundestagsabgeordneten Weiler, der zu Merkels Delegation gehört, die Einreise verweigert. Zur Begründung hieß es, der Politiker habe sich in dem zwischen Armenien und Aserbaidschan umstrittenen Gebiet Berg-Karabach aufgehalten.



Gestern war Merkel in Armenien. Am Mahnmal für die Opfer des Völkermordes in Eriwan hatte sie einen Kranz niedergelegt und betont, die begangenen Grausamkeiten dürften und würden niemals vergessen werden. Bei dem Genozid während des Ersten Weltkriegs im damaligen Osmanischen Reich wurden bis zu 1,5 Millionen Menschen ermordet.