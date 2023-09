Berg-Karabach: Im Spannungsfeld zwischen Armenien und Aserbaidschan (Deutschlandradio / Andrea Kampmann / picture alliance/dpa Grafik)

Aserbaidschan habe seine Souveränität über das Gebiet wiederhergestellt, sagte er in einer Fernsehansprache in Baku. Nachdem zunächst eine Waffenruhe vereinbart worden war, sollen sich morgen Vertreter der Regierung von Aserbaidschan und der Region zu Gesprächen treffen. Dabei soll es um die Wiedereingliederung Berg-Karabachs in den aserbaidschanischen Staat gehen, zu dem die Region völkerrechtlich gehört. Bei den Angriffen Aserbaidschans wurden nach neuen Angaben von Armeniern 200 Menschen getötet und mehr als 400 verletzt. Auch mehrere in der Enklave stationierte russische Soldaten starben.

In der armenischen Hauptstadt Eriwan demonstrierten tausende Menschen gegen Regierungschef Paschinjan. Sie warfen ihm Versagen bei der Verteidigung Berg-Karabachs vor und forderten seinen Rücktritt. Armenien hatte in den Konflikt nicht eingegriffen.

