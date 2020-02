Nach der Parlamentswahl in Aserbaidschan reklamiert die regierende Partei von Präsident Alijew den Sieg für sich.

In einer Mitteilung heißt es, laut Nachwahlbefragungen habe man womöglich die absolute Mehrheit erreicht. Dagegen sprach die Opposition von einer manipulierten Abstimmung. So habe es Mehrfachabstimmungen ganzer Gruppen und ein Vollstopfen von Wahlurnen mit vorausgefüllten Stimmzetteln gegeben. Zuvor hatten Beobachter der OSZE den Wahlkampf als weder fair noch frei kritisiert. So gebe es Zensur in den Medien und zahlreiche politische Gefangene. Auch seien viele Regierungskritiker nicht als Kandidaten zugelassen worden.



Der 58-jährige Alijew regiert das öl- und gasreiche Land am Kaspischen Meer seit mehr als 16 Jahren.