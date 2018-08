Bundeskanzlerin Merkel kritisiert die Einreiseverweigerung für den CDU-Bundestagsabgeordneten Weiler nach Aserbaidschan, will ihren Besuch in der Kaukasusrepublik aber nicht absagen.

Merkel werde die Angelegenheit aber gegenüber Präsident Alijew zur Sprache bringen, sagte Regierungssprecher Seibert. An Weilers Stelle werde sie nun Unions-Fraktionsvize Wadephul nach Aserbaidschan begleiten. Weiler hatte als stellvertretender Vorsitzender der deutsch-südkaukasischen Parlamentariergruppe 2014 und 2016 die nach Unabhängigkeit strebende Region Berg-Karabach besucht. Diese gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber von pro-armenischen Kräften kontrolliert. Eriwan und Baku liegen seit den 1990er Jahren im Streit um die Region.



Merkel fliegt am Donnerstag in den Südkaukasus. Neben Aserbaidschan sind Besuche in Armenien und Georgien geplant, an denen Weiler wie geplant teilnehmen wird.