Weil er die Krisenregion Berg-Karabach besucht hat, verweigert Aserbaidschan dem Thüringer Bundestagsabgeordneten Weiler, CDU, die Einreise.

Weiler sagte dem Deutschlandfunk, er sei zur unerwünschten Person erklärt worden. Man habe ihm mit einer Festnahme gedroht, sollte er doch versuchen, einzureisen. Er sollte eigentlich Bundeskanzlerin Merkel bei deren Besuch in Aserbeidschan begleiten. Sie beginnt am Donnerstag eine mehrtägige Reise in die Kaukasus-Region. Merkels Sprecher Seibert sagte, die Bundeskanzlerin werde die Angelegenheit gegenüber Präsident Alijew zur Sprache bringen.



Weiler hatte 2014 und 2016 die nach Unabhängigkeit strebende Region Berg-Karabach besucht, um die sich Aserbaidschan mit Armenien streitet.