Ashleigh Barty feiert ihren Sieg in Wimbledon. (AP Photo / Kirsty Wigglesworth)

Die 25-jährige Australierin hatte erst im Januar mit dem Sieg beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne einen ihrer größten Erfolge gefeiert. In den Vorjahren gewann Barty auch die Endspiele in Wimbledon und bei den French Open. Zwischenzeitlich hatte sie auch sehr erfolgreich Golf und Cricket gespielt.

