Die vor kurzem in Pakistan freigesprochene Christin Asia Bibi ist Presseberichten zufolge mit ihrem Mann nach Kanada gereist.

Sie sei wieder mit ihrer Familie vereint, sagte ihr Anwalt der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" in einem Telefongespräch. Weitere Details wollte er aus Sicherheitsgründen nicht darlegen. Die Töchter von Asia Bibi halten sich seit Weihnachten in Kanada auf.



Die Katholikin war am Dienstag vom Obersten Gericht Pakistans endgültig freigesprochen worden. Die Richter wiesen eine Petition gegen ihr Urteil vom 31. Oktober zurück, in dem sie den Vorwurf der Blasphemie als unbewiesen fallengelassen hatten. Asia Bibi hatte mehr als neun Jahre lang wegen angeblicher Gotteslästerung in einer Todeszelle gesessen. Islamisten hatten zur Ermordung Bibis und ihrer Familie aufgerufen.