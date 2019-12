Am 15. Jahrestag der Tsunami-Katastrophe wurde heute in mehreren asiatischen Ländern der rund 220.000 Todesopfer gedacht.

In Thailand rief der stellvertretende Innenminister Bunyamanee zu mehr Bewusstsein und Katastrophenvorsorge auf. Am Abend ist eine Mahnwache in jenem Dorf Ban Nam Khem geplant, wo besonders viele Menschen ums Leben kamen. In der indonesischen Provinz Aceh waren die Flutwellen besonders hoch. In der Stadt Banda Aceh, wo es ein Museum zur Erinnerung an die Katastrophe gibt, wurden tausende Menschen zu den Gedenkfeiern erwartet. Auch in Sri Lanka und Indien sind Zeremonien geplant.



Am zweiten Weihnachtstag 2004 löste ein Seebeben vor der indonesischen Insel Sumatra den schwersten Tsunami der Menschheitsgeschichte aus. Die Flutwellen verwüsteten Dörfer und Touristenorte an den Küsten.