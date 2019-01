Katar steht im Finale des Fußball-Asien-Cups.

Die Mannschaft besiegte den Gastgeber, die Vereinigten Arabischen Emirate, mit 4:0. Das Spiel stand unter besonderen Vorzeichen, weil die Beziehungen beider Staaten belastet sind. Die Emirate gehören zu den Ländern, die Katar seit 2017 wirtschaftlich und diplomatisch boykottieren.



So war die Stimmung in Abu Dhabi denn auch sehr angespannt: Nach dem 2:0 für Katar begannen die Fans der Emirate, mit Schuhen nach den jubelnden Spielern zu werfen. Das gilt in der Region als Beleidigung. Es flogen auch Getränkebecher auf das Spielfeld.



Die Nachrichtenagentur AP zitiert einen Sprecher der asiatischen Fußball-Konföderation mit den Worten, jeder Vorfall werde im Spielbericht vermerkt und vom Verband untersucht.



Katar trifft nun im Finale auf die Mannschaft aus Japan. Sie hatte im zweiten Halbfinale die Mannschaft des Iran mit 3:0 besiegt.