Deutschland und Japan planen einem Zeitungsbericht zufolge erstmals ein sogenanntes "Zwei plus Zwei"-Treffen zur politischen Lage im indopazifischen Raum.

Daran sollen die beiden Außen- und die beiden Verteidigungsminister teilnehmen, wie die Tageszeitung Yomiuri berichtet. Es gehe um Wege zur Verteidigung und zu einem "freien und offenen Indopazifik", heißt es weiter. In der Region, aber auch in den USA herrscht Sorge über die zunehmend aggresive Außenpolitik Chinas. Eine Bestätigung der Bundesregierung für das Treffen gibt es noch nicht. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet unter Berufung auf Kreise des Verteidigungsministeriums und des Auswärtigen Amtes, dass eine deutsche Fregatte im Rahmen eines Einsatzes ab August in asiatischen Gewässern auch das Südchinesische Meer befahren soll.

