Nach mehreren Zwischenfällen an der indisch-chinesischen Grenze haben sich beide Staaten auf eine friedliche Beilegung des Streits verständigt.

Bei einem Treffen von Armeevertretern sei vereinbart worden, die militärischen und diplomatischen Verpflichtungen fortzusetzen, um Frieden und Sicherheit in den Gebieten sicherzustellen, teilte das Außenministerium in Neu Delhi mit.



In der Vergangenheit hatten die Spannungen an der 3.500 Kilometer langen Grenze zugenommen. Zuletzt kam es zu Schlägereien und Steinwürfen zwischen Soldaten beider Seiten. Der Grenzverlauf ist nach wie vor nicht geklärt. US-Präsident Trump hatte kürzlich angeboten, in dem Konflikt zu vermitteln, was beide Länder aber ablehnten.