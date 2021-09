Nord- und Südkorea haben binnen weniger Stunden ballistische Raketen getestet.

Zunächst startete Nordkorea zwei Geschosse, wie das südkoreanische Militär mitteilte. Diese seien nach einer Strecke von 800 Kilometern in Gewässern zwischen Japan und der Koreanischen Halbinsel eingeschlagen.



Kurz darauf gab Südkorea bekannt, es habe erstmals eine neu-entwickelte Rakete von einem U-Boot aus gestartet. Dass Südkorea eigene Tests bekannt gibt, ist eher ungewöhnlich. Die Regierung in Pjöngjang hatte dagegen zuletzt am Montag mitgeteilt, dass am Wochenende ein neuer Marschflugkörper getestet worden sei.



UNO-Resolutionen verbieten der selbsterklärten Atommacht Nordkorea eigentlich den Test von ballistischen Raketen, die je nach Bauart auch einen atomaren Sprengkopf befördern können.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.