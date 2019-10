Einen Tag nach der Ankündigung neuer Gespräche mit den USA über das Atomwaffenprogramm hat Nordkorea erneut eine Rakete getestet.

Nach Angaben Japans feuerte Nordkorea eine ballistische Rakete ab, die in der Ausschließlichen Wirtschaftszone Japans ins Meer stürzte. Südkoreas gab an, dass die Rakete etwa 450 Kilometer weit in einer maximalen Höhe von 910 Kilometern geflogen sei. Das US-Außenministerium forderte Pjöngjang auf, Provokationen zu unterlassen. Es war der neunte Test dieser Art seit Ende Juli.