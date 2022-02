Das Logo der APEC (dpa | Kim Kyung-Hoon / Pool)

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Psaki, teilte in Washington mit, Ziel der amerikanischen Regierung sei unter anderem, eine freie und offene Indopazifik-Region sicherzustellen. US-Präsident Biden und seine Stellvertreterin Harris hätten die Ausrichtung des Apec-Treffens angeboten, weil sich die USA auf die Ausweitung und Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen in der Region konzentrieren wollten. Biden sieht in China den mächtigsten Konkurrenten für die USA. Zum genauen Datum und zum Ort des Gipfels in den Vereinigten Staaten machte die Sprecherin keinerlei Angaben.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.