US-Vizepräsident Pence hat von China ein stärkeres Entgegenkommen im Handelsstreit gefordert.

Andernfalls werde man die Schutzzölle beibehalten oder sogar ausweiten, sagte Pence beim Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft, Apec, in Papua-Neuguinea. Washington werde seinen Kurs nicht ändern, bis Peking eine Umkehr vollziehe.



Zuvor hatte Chinas Staatschef Xi Jinping vor den Gefahren einer wachsenden ökonomischen Abschottung gewarnt und erklärt, Staaten, die ihre Türen zumachten, isolierten sich selbst. Malaysias Premierminister Mohamad hatte zum Auftakt des Treffens gesagt, die Globalisierung müsse neu bewertet werden, weil sie viele Menschen zurücklasse.



Der Apec gehören 21 Länder an. In den Mitgliedsstaaten lebt rund die Hälfte der Weltbevölkerung.