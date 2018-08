Ermittler von Interpol sind während der Fußball-Weltmeisterschaft mit mehreren tausend Razzien gegen illegale Wetten in Asien vorgegangen.

Während der knapp einmonatigen Aktion im Juni und Juli habe man Bargeld im Wert von umgerechnet rund 1,4 Millionen Euro sichergestellt, teilte die internationale Polizeiorganisation in Lyon mit. Allein in Hongkong seien mehr als 240 Menschen festgenommen worden. Weitere Razzien gab es in Malaysia, Thailand und Singapur.