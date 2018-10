Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hat die Mongolei als wichtigen Stabilitätsanker in Zentralasien gewürdigt.

Nach einem Treffen mit ihrem Amtskollegen Nyamaa Enkhbold in der Hauptstadt Ulan Bator sagte sie, für Deutschland sei die militärische Zusammenarbeit von Bedeutung. Rund 40 Bundeswehrangehörige bilden derzeit mongolische Soldaten für Einsätze in Afghanistan aus.



Heute wird von der Leyen in China erwartet. In Peking sind unter anderem Gespräche mit ihrem Kollegen Wei geplant.