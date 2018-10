Verteidigungsministerin von der Leyen hat bei einem Besuch in der Mongolei die militärische Zusammenarbeit mit dem Land gelobt.

Nach einem Treffen mit ihrem Amtskollegen Nyamaa Enkhbold in der Hauptstadt Ulan Bator sagte die CDU-Politikerin, für Deutschland sei die Kooperation von Bedeutung. Die Mongolei sei in der Region ein wichtiger Stabilitätsanker. Auch Nyamaa Enkhbold würdigte die deutsch-mongolischen Beziehungen.



Die Ministerin besuchte zudem rund 40 Bundeswehrangehörige, die mongolische Soldaten für ihren Einsatz in Afghanistan ausbilden. Die Bundeswehr und die mongolischen Streitkräfte kooperieren nicht nur in Afghanistan, sondern auch bei UNO-Friedensmissionen und Ausbildungsprogrammen. Morgen fliegt von der Leyen nach China weiter.