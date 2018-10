Verteidigungsministerin von der Leyen hat ihre Reise nach Asien und Australien mit politischen Gesprächen in der Mongolei begonnen.

Nach einem Treffen mit ihrem Amtskollegen Nyamaa Enkhbold kam die CDU-Politikerin in der Hauptstadt Ulan Bator auch mit Vizepremier Ulziisakhan Enkhtuvshin zusammen. Sie besuchte zudem rund 40 Bundeswehrangehörige, die mongolische Soldaten für ihren Einsatz in Afghanistan ausbilden. Die Bundeswehr und die mongolischen Streitkräfte kooperieren nicht nur in Afghanistan, sondern auch bei UNO-Friedensmissionen und Ausbildungsprogrammen. Morgen fliegt die Ministerin nach China weiter.