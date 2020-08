US-Gesundheitsminister Azar ist zu einem Besuch in Taiwan eingetroffen.

Er ist der ranghöchste US-Vertreter, der seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und der Volksrepublik China im Jahr 1979 nach Taiwan kommt. Peking ist darüber verärgert. China betrachtet den Inselstaat als abtrünnige Provinz und hatte den Besuch schon im Vorfeld als Bedrohung für Frieden und Stabilität in Ostasien verurteilt.



Azar will sich in Taiwan über die dortigen Erfolge im Kampf gegen die Corona-Pandemie informieren. Er bleibt für drei Tage, geplant sind Treffen mit Präsidentin Tsai Ing-wen, Gesundheitsminister Chen Shih-chung und Außenminister Joseph Wu.