Der Taifun "Lekima" hat das chinesische Festland erreicht.

Für den Wirbelsturm wurde die höchste Warnstufe ausgegeben. Mit heftigem Regen, hohen Wellen und Sturmböen traf er zunächst auf die Stadt Wenling. Die Behörden hatten zuvor mehr als 700.000 Menschen in Sicherheit gebracht. In Shanghai wurden vorsorglich viele Museen und Parks geschlossen. Die Behörden warnten davor, auf die Straße zu gehen. - In Taiwan war gestern ein Mann durch "Lekima" ums Leben gekommen. Auch in Japan hatte der Sturm gewütet.