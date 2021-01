Ask

In Norwegen schwinden die Hoffnungen von Rettungskräften, weitere Überlebende des Erdrutsches in Ask zu finden.

Die Helfer bargen inzwischen sieben Todesopfer, drei Menschen werden weiterhin vermisst. König Harald V. und seine Frau Sonja besuchten den Unglücksort rund 25 Kilometer nordöstlich von Oslo. Fünf der Todesopfer wurden bislang identifiziert, darunter ein zweijähriges Mädchen und ihr 40-jähriger Vater. In Ask war einen Tag vor Silvester ein ganzer Hügel eingesackt, ein Dutzend Häuser und 31 Wohnungen rutschten ab.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.