Im Fall eines knappen Ausgangs der Präsidentschaftswahl in den USA befürchtet der Direktor der Denkfabrik Aspen Institute Deutschland, Lentz, bürgerkriegsähnliche Zustände in dem Land.

Im Deutschlandfunk sagte der ehemalige Journalist, Präsident Trump werde in diesem Fall die Auseinandersetzung auf die Straße treiben - und wie man gesehen habe, finde dort auch Gewalt statt. Gut sei aber, dass das Militär nun angekündigt habe, sich aus Wahlstreitigkeiten herauszuhalten. Und auch, dass ein Bundesrichter Trump zur Veröffentlichung seiner Steuererklärung dränge, zeige, dass die Institutionen in den USA hielten.



Lentz fügte hinzu, beim knappen Wahlsieg des Republikaners Bush im Jahr 2000 habe die Bevölkerung realtiv ruhig gehalten. Inzwischen stünden sich die Lager viel unversöhnlicher gegenüber. Lentz führt das auf eine "schleichende Veränderung" in den vergangen 20 bis 30 Jahren zurück. Menschen, die in den ländlichen US-Staaten lebten, fühlten sich zunehmend abgehängt und kämen mit Technologie und Globalisierung nicht klar. Sie seien bei Wahlkämpfen häufig vergessen worden.



Die Präsidentschaftwahl in den USA findet am 3. November statt. Amtsinhaber Trump (Republikaner) tritt gegen den Demokraten Biden an. Trump hatte mehrfach angedeutet, er werde einen Wahlsieg Bidens nicht akzeptieren.