Der syrische Präsident Assad hat die Kurden im Land aufgefordert, sich auf seine Seite zu stellen.

Unter Verweis auf den angekündigten Rückzug der US-Soldaten sagte Assad in einer Fernsehansprache, auf Washington könnten sich die Kurden nicht verlassen. Zudem betonte er, vor einer Militäroffensive der Türkei könnten sich die Kurden nur schützen, wenn sie sich unter den Schutz der syrischen Armee stellten.



Das von Kurden angeführte Rebellenbündnis der "Syrischen Demokratischen Kräfte" will in Gesprächen mit Assad erreichen, dass Damaskus den halbautonomen Status der Kurdenregion in Syrien anerkennt. Die Kurden kontrollieren derzeit knapp 30 Prozent des syrischen Staatsgebiets.