Der syrische Präsident Assad hat die Kurden im Land aufgefordert, sich auf seine Seite zu stellen. Unter Verweis auf den angekündigten Rückzug der US-Soldaten sagte Assad in einer Fernsehansprache, auf Washington könnten sich die Kurden nicht verlassen.

Zudem betonte er, vor einer Militäroffensive der Türkei könnten sich die Kurden nur schützen, wenn sie sich unter den Schutz der syrischen Armee stellten. Das von Kurden angeführte Rebellenbündnis der "Syrischen Demokratischen Kräfte" (SDF) will in Gesprächen mit Assad erreichen, dass Damaskus den halbautonomen Status der Kurdenregion in Syrien anerkennt. Die Kurden kontrollieren derzeit knapp 30 Prozent des syrischen Staatsgebietes.



Der Krieg in Syrien dauert seit Frühjahr 2011. Präsident Assad konnte sich seither an der Macht halten, auch weil er von Russland und dem Iran gestützt wird. Dem syrischen Regime wurden immer wieder schwere Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen vorgehalten - etwa von Amnesty International.



Das Regime wiederum rechtfertigt das militärische Vorgehen gegen seine Gegner mit dem Kampf gegen Terrorismus. Die Armee konnte zuletzt eine Reihe von Siegen erzielen, die Terrormiliz IS ist weitgehend zurückgedrängt, viele Städte und Regionen zurückerobert.



Doch in Syrien sind viele Akteure am Krieg beteiligt. So kämpfen auch kurdisch-geführte Einheiten wie die SDF gegen den IS, mit Rückendeckung der USA.