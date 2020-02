Die US-Regierung soll Wikileaks-Gründer Assange eine Begnadigung in Aussicht gestellt haben.

Eine entsprechende Erklärung habe dessen Anwalt vor einem Gericht in London abgegeben, hieß es in mehreren britischen Medienberichten. Danach sollte Assange im Gegenzug aussagen, dass Russland nicht an der Veröffentlichung von E-Mails der Demokraten im US-Wahlkampf 2016 beteiligt gewesen sei. Weiter sagte der Anwalt, Assange werde dies bei einer Anhörung im Prozess um seine mögliche Auslieferung an die Vereinigten Staaten vorbringen.



Eine Sprecherin der US-Regierung wies die Darstellung einer angebotenen Straffreiheit als Lüge zurück.



Die Vereinigten Staaten haben die Überstellung des Wikileaks-Gründers beantragt, dem sie die Veröffentlichung geheimer Dokumente vorwerfen. Die Anhörung dazu beginnt am kommenden Montag.