Britische Justiz

Seine Anhänger fordern weiter die Freilassung des Wikileaks-Gründers. (picture alliance / Frank Augstein)

Der Beschluss wurde anschließend an die britische Innenministerin Patel überstellt. Sie muss nun entscheiden, ob Assange wegen der Veröffentlichung vertraulicher US-Dokumente tatsächlich an die USA ausgeliefert wird. Im März war entschieden worden, dass der in Australien geborene Assange keinen Einspruch gegen seine Auslieferung einlegen darf. Sollte Patel das Dokument unterzeichnen, kann er versuchen, die Entscheidung durch eine richterliche Überprüfung anzufechten.

Die US-Justiz wirft Assange Spionage und die Veröffentlichung geheimer Dokumente auf der Enthüllungsplattform Wikileaks vor. Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.

