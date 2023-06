Wikileaks-Gründer Julian Assange scheitert erneut mit Berufungsantrag (imago images / Everett Collection / David Dolsen via www.imago-images.de)

Der zuständige Richter am High Court in London erklärte zur Begründung, Assange habe mit dem Antrag nur noch einmal die Argumentation wiederholt, die bereits von einer niedrigen Instanz abgewiesen worden sei. - Assange ist in den USA in 17 Fällen wegen Spionage sowie wegen missbräuchlicher Verwendung von Computern angeklagt. Seine rechtlichen Möglichkeiten in Großbritannien sind nahezu ausgeschöpft. Assange könnte sich aber noch an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden.

