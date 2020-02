Der Fall werde Folgen für Enthüllungsjournalismus weltweit haben, erwartet Friedbert Meurer: "Wir werden in diesem Verfahren einige Interpretationshilfen bekommen, was im Enthüllungsjournalismus erlaubt ist." Viele Journalisten seien besorgt, dass Grenzen zu eng gezogen würden. Eine Auslieferung würde einen Warnschuss an internationale Medien bedeuten.

"Befreit Assange"

Assange hatte am Vormittag den Gerichtssaal betreten. Vor dem Gebäude hatten sich Anhänger des 48-Jährigen versammelt und seine Freilassung gefordert. "Schießt nicht auf den Überbringer der (schlechten) Botschaft, befreit Assange", stand zum Beispiel auf einem Plakat. Mehr als 30 Politiker aus zwölf Ländern beobachten den Prozess.

Die US-Justiz wirft Assange vor, der Whistleblowerin Chelsea Manning - damals Bradley Manning - geholfen zu haben, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan veröffentlicht zu haben.

(Getty Images / Adam Berry)Aus deutscher Perspektive

In Deutschland haben sich zuletzt viele Menschen - wie der Journalist Günter Wallraff - für eine Freilassung von Julian Assange eingesetzt. Der ehemalige WikiLeaks-Mitarbeiter Daniel Domscheit-Berg spricht von einer "Weggabelung der freien Presse".



Der UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, hatte kürzlich schwere Vorwürfe gegen die Behörden in Großbritannien, Schweden, den USA und Ecuador erhoben. In seinen Augen wurde an Assange ein Exempel statuiert, um Journalisten einzuschüchtern.

(APF/ Adem Altan )Nils Melzer im Interview

Im Umgang mit Julian Assange werde ein Präzendenzfall geschaffen, sagte der UN-Sonderberichterstatter im Dlf. Immer mehr Staaten versuchten, Whistleblower hart zu bestrafen. Das könne großen Einfluss auf zukünftige Prozesse gegen Journalisten und ihre Informanten haben.



Die Anhörungen sind zunächst für eine Woche geplant und sollen dann erst am 18. Mai für weitere drei Wochen fortgesetzt werden. Assange ist im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh im Osten Londons inhaftiert.

(imago / Zuma Press)