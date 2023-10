EU-Außenministertreffen

Jean Asselborn, Außenminister von Luxemburg (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Virginia Mayo)

Er erlebe seit 20 Jahren, dass die USA sowohl für die Israelis als auch für die Palästinenser der einzige relevante Ansprechpartner seien, sagte Asselborn am Rande des Außenministertreffens in Luxemburg. Hinzu komme, dass es die europäischen Staaten nicht geschafft hätten, sich auf eine gemeinsame Position zum Nahostkonflikt zu einigen. Man sei deswegen nicht "Player", also Spieler beim Thema Nahost, sondern "Payer", also Zahlender.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.