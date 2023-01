Deutschland sei in der Europäischen Union nicht so isoliert, wie es in deutschen Medien teilweise dargestellt werde, sagte er im ZDF . Es gebe auch andere große Länder, die zögerten, diesen Schritt zu machen. Der Feind heiße nicht Scholz sondern Putin und darauf sollte man sich konzentriere, führte Asselborn aus. Auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg äußerte indirekt Verständnis für Scholz' abwägende Haltung. In dieser Situation sei es produktiver, wenn Gespräche vertraulich stattfänden, statt sie in der medialen Öffentlichkeit auszutragen, sagte er im TV-Sender "Welt" . Eine Gefahr der Spaltung des Militärbündnisses sehe er nicht. Im Gegenteil, es gebe insgesamt seit Kriegsausbruch ein "noch nie vorher dagewesenes Level an Einheit" innerhalb der NATO.