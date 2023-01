Krieg in der Ukraine

Asselborn nimmt Scholz in Streit um Lieferung von Kampfpanzern in Schutz

In der Debatte über die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine hat Luxemburgs Außenminister Asselborn Bundeskanzler Scholz in Schutz genommen. Deutschland sei in der Europäischen Union nicht so isoliert, wie es in deutschen Medien teilweise dargestellt werde, sagte er im ZDF.

24.01.2023