Russland, die Türkei und der Iran beraten in Astana erneut über eine Beilegung des Konflikts in Syrien.

An den zweitägigen Gesprächen in der kasachischen Hauptstadt nehmen nach offiziellen Angaben auch Delegationen der Regierung in Damaskus und der Opposition teil. Hauptthema ist die Lage in der Provinz Idlib im Nordwesten Syriens. Dabei soll unter anderem erörtert werden, wie Bedingungen für eine Rückkehr von Flüchtlingen geschaffen werden können.



Mitte September hatten Russland und die Türkei eine entmilitarisierte Pufferzone in Idlib eingerichtet. Dennoch gibt es dort immer wieder Kämpfe zwischen syrischen Regierungstruppen und Rebellen.