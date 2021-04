Der saarländische Ministerpräsident Hans hat sich gegen eine Änderung der Reihenfolge bei den Corona-Impfungen mit dem Mittel von Astrazeneca ausgesprochen. Unter anderem der Vize der Unionsfraktion im Bundestag, Frei, hatte eine Änderung gefordert.

Der CDU-Politiker sagte der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post", es sei ein herber Rückschlag, dass man die Impfungen mit Astrazeneca einschränken müsse. Doch die Sicherheit der Menschen gehe vor. Er sei deswegen auch nicht für eine Änderung der Impfreihenfolge, meinte Hans.

Nordrhein-Westfalen: Impfangebot für mehr als drei Millionen 60 bis 70-Jährige

Wie andere Bundesländer wird auch Nordrhein-Westfalen mit der Impfung von über 60-Jährigen mit dem Vakzin von Astrazenca beginnen. Landesgesundheitsminister Laumann sagte im Deutschlandfunk, ab Samstag stünden 460.000 Dosen zur Verfügung. Er halte den Einsatz des Impfstoffs in dieser Altersgruppe für sehr vertretbar und richtig. In Nordrhein-Westfalen werde nun 3,2 Millionen Menschen aus der Altersgruppe der 60- bis 70-Jährigen ein Impfangebot mit Astrazeneca gemacht. Ansonsten halte das Land aber an der Impfreihenfolge fest.

Unionsfraktions-Vize Frei für Änderung der Impfreihenfolge

Unter anderem der CDU-Politiker Frei hatte dafür plädiert, die Impfreihenfolge für das Vakzin zu lockern. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag sagte im Deutschlandfunk, er halte den entsprechenden Vorschlag des CSU-Vorsitzenden Söder für sinnvoll. Jetzt sei die Zeit, die Hausarzt- und Betriebsarztpraxen in die Impfkampagne einzubinden. Diesen müsse man vertrauen und dürfe nicht mehr sklavisch an der Reihenfolge festhalten, meinte Frei.



Nach der Entscheidung, das Präparat von Astrazeneca aufgrund der Empfehlung der Ständigen Impfkommission in der Regel nur noch bei Menschen ab 60 Jahren einzusetzen, wollen mehrere Bundesländer bereits in den nächsten Tagen diese Altersgruppe bei den Impfterminen vorziehen. Hintergrund sind Fälle von Blutgerinnseln, die in einem zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung vor allem bei Jüngeren aufgetreten waren.

