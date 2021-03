Auch die Niederlande wollen den Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca vorerst nicht mehr verwenden.

Die Entscheidung gilt zunächst bis zum 29. März. Wie das Gesundheitsministerium in Den Haag mitteilte, werden deshalb mehr als 40.000 Termine für Impfungen abgesagt. Die Arzneimittelbehörde habe diese Vorsichtsmaßnahme auf Grundlage neuer Informationen empfohlen.



In Irland wird das Vakzin vorerst ebenfalls nicht verimpft. Die Gesundheitsbehörde in Dublin erklärte, es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, die man nach einem Bericht der norwegischen Arzneimittelbehörde über weitere Fälle von Blutgerinnsel-Störungen bei Geimpften ergreife. Zuerst hatte Dänemark die Impfungen mit dem Mittel von AstraZeneca gestoppt; später folgten dann Norwegen, Island und Bulgarien.



Ob es einen Zusammenhang zwischen den Blutgerinnseln und den Impfungen gibt, ist bislang nicht geklärt.

