Forschende der Uniklinik Greifswald haben herausgefunden, wie die - äußerst seltenen - Hirnthrombosen nach einer Astrazeneca-Impfung entstehen können. Demnach sind die Blutgerinnsel behandelbar.

Die Arbeitsgruppe um den Greifswalder Gerinnungsspezialisten Andreas Greinacher hat über das Paul-Ehrlich-Institut Blutproben von Thrombosepatienten erhalten und genau analysiert. Dabei haben die Forschenden festgestellt, dass der Astrazeneca-Impfstoff bei einigen Menschen offenbar einen Abwehrmechanismus auslöst. "Bei allen Patienten mit der Komplikation, die wir bislang untersuchen konnten, haben wir alle das gleiche gefunden", sagte Greinacher. Vom Immunsystem in Reaktion auf die Impfung gebildete Abwehrstoffe hätten bei den Betroffenen offenbar die Blutplättchen aktiviert, was wiederum zu Blutgerinnseln geführt habe. Das passiere normalerweise etwa dann, wenn Gefäße beschädigt seien.



Zuvor hatten bereits Forscher aus Norwegen eine ähnliche Vermutung geäußert. Experten betonten, dass solche Ideen zum möglichen Ablauf bisher rein spekulativ seien. Bundesgesundheitsminister Spahn erklärte, das Paul-Ehrlich-Institut werde die Erkenntnisse aus Greifswald prüfen. Von unabhängigen Experten geprüft und in einem Fachjournal erschienen sind diese bislang nicht.



Ob die Reaktion auf den Impfstoff selbst oder den Vektor - also die Verpackung des Wirkstoffes - zurückgehe oder es sich um eine allgemeine Entzündungsreaktion als Immunantwort auf die Impfung handele, müsse noch untersucht werden, hieß es aus Greifswald.



Da der Mechanismus so klar identifiziert worden sei, habe auch eine gezielte Behandlungsmöglichkeit entwickelt werden können. Patienten könne ein Wirkstoff verabreicht werden, der gegen die Thrombose helfe. Eine Behandlung mit dem Wirkstoff sei allerdings nur nach der Bildung eines Blutgerinnsels möglich, nicht vorsorglich. "Da diese Ergebnisse bereits, breit gestreut, an Kliniken übermittelt wurden, kann weiter mit AstraZeneca geimpft werden. Betroffene Menschen können direkt therapiert werden", heißt es dazu von der Universitätsmedizin Greifswald.



Die Gesellschaft für Thrombose- und Hämatostaseforschung hat bereits entsprechende Empfehlungen veröffentlicht, auch zu Tests, mit denen das Problem schnell erkannt werden kann.



Fälle von Hirnvenenthrombosen in zeitlichem Zusammenhang mit einer Impfung hatten zum zeitweisen Stopp der Astrazeneca-Impfungen geführt. Hinweise darauf, dass die Impfungen tatsächlich die Vorfälle verursachten, fand die europäische Arzneimittelbehörde EMA nicht. Sie stufte den Impfstoff weiter als sicher ein.



