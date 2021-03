Die Lieferprobleme beim Corona-Impfstoff von AstraZeneca haben auch Konsequenzen für die Impfkampagne in Berlin. Nach Angaben von Gesundheitssenatorin Kalayci müssen neue Termine gestreckt werden. Thüringen stoppt die Terminvergabe in den Impfzentren.

Ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung in Berlin sagte der Deutschen Presse-Agentur, grundsätzlich gelte, alle die einen Impftermin hätten, würden auch geimpft. Berlin sollte demnach bis Ende März rund 204.000 Impfdosen des Herstellers Astrazeneca bekommen. Nun seien bis dahin nur noch 172.800 Dosen zu erwarten.

Thüringen verschiebt Beginn von Impfungen durch Hausärzte

Thüringen stoppt vorerst die Terminvergabe in den Impfzentren. Auch der geplante Beginn von Impfungen durch Hausärzte wird verschoben. In Thüringen war eigentlich ein entsprechendes Modellprojekt vorgesehen. Für einen Teil der bereits gebuchten Termine sollen nun die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna verwendet werden.



Landes-Gesundheitsministerin Werner nannte die angekündigte Kürzung der Liefermenge inakzeptabel. Damit sei auch der letzte Funken an Vertrauen in verbindliche Zusagen erloschen. In diesem Zusammenhang kritisierte die Linken-Politikerin Bundesgesundheitsminister Spahn und erklärte, man habe gemäß seiner Aufforderung gehandelt und jede einzelne Impfdosis verplant.

Exportbeschränkungen als Grund für Lieferprobleme genannt

Der britisch-schwedische Konzern AstraZeneca hatte gestern angekündigt, statt 220 Millionen Dosen Impfstoff nur 100 Millionen an die EU-Staaten zu liefern. Als Grund nannte das Unternehmen unter anderem Exportbeschränkungen.



In Norwegen sind derweil bei drei jungen Menschen Blutgerinnsel beziehungsweise innere Blutungen aufgetreten. Sie waren zuvor mit dem Vakzin von Astrazeneca geimpft worden. Die Behörden prüfen die Fälle.

RKI prognostiziert Inzidenz von 350

Das Robert Koch-Institut erwartet, dass die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den kommenden Wochen weiter steigt. Nach einer aktuellen Hochrechnung gehen die Experten davon aus, dass die Zahl der positiven Tests in der Woche nach Ostern wieder über 30.000 liegen könnte. Die Inzidenz könnte dann bei 350 liegen und damit höher als an Weihnachten, heißt es im aktuellen Lagebericht. Grund dafür ist unter anderem die Ausbreitung der Virusvariante B 1.1.7, die zuerst in Großbritannien festgestellt wurde. Diese gilt als ansteckender als das ursprüngliche Virus und verursacht nach RKI-Angaben vermutlich auch etwas schwerere Krankheitsverläufe. Der Anteil dieser Virus-Variante an den Gesamtinfektionen hat sich zwischen Januar und März alle zwölf Tage etwa verdoppelt.



Zuletzt haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut 12.674 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Das sind rund 3.100 mehr als am Samstag vor einer Woche. Zudem wurden 239 weitere Todesfälle registriert. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter und liegt jetzt bei 76,1.

