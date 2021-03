Zahlreiche Mediziner haben vor einem Aussetzen von Impfungen mit dem Astrazeneca-Vakzin gewarnt.

Der Chefarzt der Infektiologie an der Münchener Klinik Schwabing, Wendtner, sagte, mit dem Impfstopp unter anderem in Dänemark sei bedauerlicherweise eine weitere vermeintlich negative Nachricht in der Welt, die dem Image des Präparats und der Impfkampagne insgesamt schade. Er betonte, die Zahl der nach Impfungen beobachteten Blutgerinnsel sei in keinem Fall höher als die statistisch zufällig in der Bevölkerung vorkommenden Fälle. Insofern gebe es auf einer wissenschaftlichen Faktenbasis keinen Grund, an der Sicherheit des Impfstoffes zu zweifeln. Der Direktor des Instituts für Infektionsmedizin der Universität Jena, Pletz, sagte, die Entscheidung in Dänemark verursache vermutlich mehr Schaden, als dass sie potenzielle Impfkomplikationen verhindere. Auch der Impfstoffforscher Sander von der Berliner Charité hält einen Zusammenhang der beobachteten Gerinnsel mit dem Impfstoff für unwahrscheinlich. Zahlreiche britische Forscher sowie die Europäische Gesundheitsbehörde EMA äußerten sich ähnlich. - Dänemark sowie einzelne andere Ländern hatten die Impfungen mit dem Astrazeneca-Präparat vorsichtshalber ausgesetzt, nachdem einzelne schwere Erkrankungen durch Blutgerinnsel sowie ein Todesfall berichtet worden waren.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 12.03.)

+ Ferien: Wann ist wieder Urlaub im Ausland möglich? (Stand 09.03.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 27.02.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 05.02.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 08.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.