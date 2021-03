Nach der Entscheidung, den Corona-Impfstoff von Astrazeneca künftig nur für Menschen über 60 Jahren einzusetzen, bemüht sich die Bundesregierung darum, Verunsicherung in der Bevölkerung entgegenzuwirken.

Bundeskanzlerin Merkel sagte am Abend, Transparenz sei der richtige Weg in einer solchen Situation. Sie betonte, Impfen beruhe auf dem Grundsatz des Vertrauens. Dieses entstehe aus dem Wissen, dass jedem Verdacht nachgegangen werde.



Auf eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission hin hatten Bund und Länder zuvor entschieden, dass das Astrazeneca-Produkt bis auf Ausnahmen nur noch bei Menschen über 60 verwendet werden soll. Hintergrund sind Fälle von Hirnvenen-Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Immunisierung. Der Vorsitzende der Impfkommission, Mertens, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Kontrollfunktion des Paul-Ehrlich-Instituts habe gut funktioniert. Das sollte eigentlich vertrauensbildend sein. - Bundesgesundheitsminister Spahn rief die über 60-Jährigen auf, sich impfen zu lassen. Sie könnten nun schneller ein Impfangebot bekommen, erklärte der CDU-Politiker in Berlin. Er unterstrich, dass das Mittel von Astrazeneca sehr wirksam sei, gerade auch bei den Älteren.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.