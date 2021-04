Der saarländische Ministerpräsident Hans hat sich gegen eine Änderung der Reihenfolge bei den Corona-Impfungen mit dem Mittel von Astrazeneca ausgesprochen.

Der CDU-Politiker sagte der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post", es sei ein herber Rückschlag, dass man die Impfungen mit Astrazeneca einschränken müsse. Doch die Sicherheit der Menschen gehe vor. Er sei deswegen auch nicht für eine Änderung der Impfreihenfolge, meinte Hans.



Nach der Entscheidung, das Präparat von Astrazeneca aufgrund der Empfehlung der Ständigen Impfkommission in der Regel nur noch bei Menschen ab 60 Jahren einzusetzen, wollen mehrere Bundesländer bereits in den nächsten Tagen diese Altersgruppe bei den Impfterminen vorziehen. Hintergrund sind Fälle von Blutgerinnseln, die in einem zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung vor allem bei Jüngeren aufgetreten waren.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.