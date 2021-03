Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca stand in Deutschland unter keinem guten Stern. Erst gab es Pannen bei der klinischen Prüfung und den Verdacht, man habe die Wirksamkeit schöngerechnet. Als dann endlich klar war, das Präparat schützt ähnlich gut vor schweren Verläufen von Covid-19 wie die Produkte von Biontech/Pfizer und Moderna, folgte die nächste Schlappe.

Die Zulassungsbehörden empfahlen, das Astrazeneca-Vakzin zunächst nur Erwachsenen unter 65 zu spritzen. Erst als weitere Daten vorlagen, empfahl die Ständige Impfkommission das Vakzin auch für über 65-Jährige.

Der Todesstoß für Astrazeneca

Hätten die Hiobsbotschaften damals ein Ende gehabt, hätte Astrazeneca vielleicht noch die Kurve bekommen. Doch es folgten gebrochene Lieferzusagen und dann auch noch die Häufung von Blutgerinnseln im Gehirn jüngerer Frauen. In Deutschland wurden nach 2,7 Millionen Impfungen bislang 31 Fälle registriert. Das Risiko beträgt also grob 1 zu 90.000. Doch weil Frauen unter 60 auffällig oft betroffen waren, riet die STIKO gestern zum einstweiligen Impfstopp bei allen unter 60-Jährigen.

Diese Entscheidung war richtig, weil sie zeigt, dass die Kontrollmechanismen funktionieren. Für die Akzeptanz des Astrazeneca-Vakzins war sie aber der Todesstoß. Es mag in anderen Ländern weiter gefragt sein - bei uns wird es ein Ladenhüter bleiben. Denn obwohl viele gut beraten wären, sich das Vakzin spritzen zu lassen, um sich vor einem schweren Verlauf oder den Spätfolgen von Covid-19 zu schützen - sie werden die Finger davon lassen. Dieses Zeug will ich nicht, ist der Tenor in den sozialen Medien. Selbst die cleverste PR-Kampagne könnte das Image des Impfstoffes nicht wieder aufpolieren.

Der Stoff muss woanders herkommen

Bund und Länder müssen ihre Strategie deshalb zügig anpassen. Damit die Impfkampagne nicht ins Stocken gerät, muss schnell Ersatz gefunden werden für zig Millionen eingeplante Fläschchen von Astrazeneca, die keiner mehr haben will. Das russische Corona-Vakzin Sputnik V kommt dafür zu spät. Selbst wenn der Impfstoff in der EU in den nächsten Monaten zugelassen wird: Mit nennenswerten Lieferungen ist nicht vor Herbst zu rechnen.

Wenn Angela Merkel und Jens Spahn ihr Versprechen wahr machen wollen, bis Ende des Sommers allen ein Impfangebot zu machen, muss der Stoff also woanders herkommen. Die einfachste Lösung wäre die Beste: Statt weiter massenhaft Impfdosen für die zweite Injektion zu horten, sollten wir sofort soviele Menschen wie möglich ein erstes Mal impfen. Länder wie Großbritannien und die USA haben gezeigt, wie erfolgreich diese Strategie ist. Höchste Zeit, ihrem Beispiel zu folgen.