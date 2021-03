Nach der erneuten Empfehlung durch die Europäische Arzneimittelagentur nehmen mehrere EU-Länder die Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca wieder auf. Italien, Frankreich und Litauen kündigten an, das Produkt ab Freitag einzusetzen, mehrere weitere Länder wollen in der kommenden Woche den Impfstoff wieder verwenden. In Deutschland gibt es noch keine Entscheidung.

Am Freitag wollen Bund und Länder über die Impfstrategie in der Bundesrepublik beraten. Das Gespräch war wegen der erwarteten Entscheidung der Europäische Arzneimittelagentur verlegt worden.



Die erneute Empfehlung der EMA wurde von vielen Politikern und Verbänden mit Erleichterung aufgenommen. Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Dittmar, sagte, der Einsatz von Astrazeneca könne nun rasch wieder aufgenommen werden, sobald der entsprechende Warnhinweis vor Blutgerinnseln in die Freigabe eingearbeitet sei. FDP-Vizefraktionschef Theurer bezeichnete die EMA-Empfehlung als "gute Nachricht". Die Behörde hatte vereinzelte Fälle von Blutgerinnseln überprüft und war zu dem Schluss gekommen, dass der Nutzen das Risiko überwiege.



Mehrere Ministerpräsidenten sprachen sich in einer Videokonferenz mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen dafür aus, den russischen Impfstoff Sputnik-V rasch zuzulassen. Sie warben außerdem für mehr Impfstoff-Produktionsbetriebe innerhalb der EU.

