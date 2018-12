Der deutsche Astronaut Alexander Gerst wird in wenigen Stunden zurück auf der Erde erwartet.

Er soll die Internationale Raumstation ISS um 2.40 Uhr Mitteleuropäischer Zeit mit einer russischen Sojus-Kapsel verlassen. Seine Landung in der kasachischen Steppe ist für 6.03 Uhr geplant. An Bord der Kapsel reisen neben dem Deutschen auch die amerikanische Astronautin Serena Aunon-Chancellor und der russische Kosmonaut Sergej Prokopjew zurück. Nach der Landung in Kasachstan wird Gerst heute Abend auf dem militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn erwartet.



Der Astronaut hatte Anfang Juni seine zweite Mission auf der ISS begonnen. Im Oktober übernahm er als erster Deutscher das Kommando auf der Raumstation.