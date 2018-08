In den 60er Jahren, mitten im Wettlauf zum Mond während des Kalten Krieges, träumten Militärs in den USA und in der Sowjetunion von bemannten Raumstationen, die allein der Aufklärung aus dem All dienen sollten.

In Amerika waren in drei Gruppen insgesamt siebzehn Astronauten für den Einsatz im Manned Orbital Lab, dem bemannten Orbital-Labor, ausgewählt worden. Allerdings stellte die Luftwaffe das MOL-Programm 1969 ein, weil klar war, dass unbemannte Satelliten viel preiswerter und effektiver den Gegner überwachen.

Immerhin sieben der potentiellen Militär-Astronauten haben es geschafft, mehr als ein Jahrzehnt später mit einem Space Shuttle ins All zu fliegen. Am bekanntesten ist Robert Crippen, der Pilot des ersten Flugs einer Raumfähre.

Don Peterson gehörte zur Besatzung des Jungfernfluges der Raumfähre Challenger im April 1983. Gemeinsam mit seinem Kollegen Story Musgrave absolvierte er dabei den ersten Ausstieg in den freien Weltraum aus einem Space Shuttle.

Donald Peterson (rechts) in der Ladebucht des Space Shuttle Challenger (NASA)

Die beiden Astronauten arbeiteten in der Ladebucht, um einen Daten-Relais-Satelliten für das Shuttle-Programm auszusetzen. Nachdem ihre Aufgabe erledigt war, versuchten sie noch einen Blick auf den Sternenhimmel zu erhaschen.

Doch in der Ladebucht war es zu hell und zudem störten die grellen Lampen am Helm der Astronauten. Der Blick aus dem Shuttle an den Himmel war eher enttäuschend.

Don Peterson, der erste "Weltraumspaziergänger" und Sterngucker im Space Shuttle, ist kürzlich im Alter von 84 Jahren gestorben.