Der Astronaut Alexander Gerst ist nach seiner Weltraummission wieder zurück in Deutschland. Er traf am Abend in einer Sondermaschine auf dem militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn ein. Gerst war am Morgen mit einer Sojus-Kapsel in der kasachischen Steppe gelandet, nachdem er fast 200 Tage auf der Internationalen Raumstation ISS verbracht hatte.

Er wird nun zahlreichen medizinischen Tests unterzogen, um zu erforschen, wie sich der Aufenthalt im All auf ihn ausgewirkt hat. Gerst verließ die Maschine in Köln aufrecht gehend und sagte, er freue sich total, wieder nach Hause zu kommen - und auf einen großen Teller Salat. Gerst sagte auch, er habe als Kind immer gedacht, dass der Weltraum ein sehr besonderer Ort sei. Das sei aber komplett falsch: "Der einzig wirklich besondere Ort, den wir kennen und an dem wir leben können, an dem wir sein können ohne großen Aufwand: Das ist die Erde."



Seine erste Nacht wird Gerst aber noch in der medizinischen Forschungsanlage des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt verbringen, unter anderem für einen Scan seines Gehirns. Daraus sollen Rückschlüsse für Schlaganfall-Patienten gezogen werden.