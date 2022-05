Internationale Raumstation

Der Astronaut Matthias Maurer ist nach einem halben Jahr auf der Internationalen Raumstation wieder auf der Erde gelandet. (NASA)

Die Raumkapsel landete heute früh vor der Küste Floridas im Atlantik. Der Rückflug war von dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX organisiert worden und hatte gut 23 Stunden gedauert.

Während seiner Zeit auf der Raumstation hatte Maurer zahlreiche wissenschaftliche Experimente in den Bereichen Physik, Biologie und künstliche Intelligenz durchgeführt. Außerdem war er an Außeneinsätzen an der Raumstation beteiligt.

Maurer war der zwölfte Deutsche im Weltall.

