Der Flug mit der Raumkapsel "Crew Dragon" war von Cape Canaveral in Florida aus zur ISS gestartet. (AP / Terry Renna)

Sie dockte etwa 30 Stunden nach dem Start in Cape Canaveral in Florida an der ISS an, wie die NASA mitteilte. Die Raumfahrt ist einer der wenigen Bereiche, in denen die USA und Russland trotz des russichen Angriffskriegs gegen die Ukraine weiter kooperieren.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.