Heute Abend ist eine totale Mondfinsternis zu sehen.

Sie beginnt ungefähr um 21.30 Uhr und dauert bis etwa 23.15 Uhr. Es ist die längste totale Mondfinsternis in diesem Jahrhundert. Erst am 9. Juni 2123 wird es eine um drei Minuten längere geben. Das Phänomen entsteht, wenn der Mond sich in den von der Erde geworfenen Schatten bewegt. Außerdem erscheint heute der Planet Mars besonders groß, rot und hell.



Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes wird der Abendhimmel vor allem im Norden und Westen weitgehend klar sein. Im Südosten und Osten dagegen könnten Quellwolken den Blick verdecken.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.