In weiten Teilen Deutschlands kann in etwa einer halben Stunde eine totale Mondfinsternis beobachtet werden.

Sie dauert 103 Minuten und ist damit die längste in diesem Jahrhundert. Erst am 9. Juni 2123 wird es eine um drei Minuten längere geben. Das Phänomen entsteht, wenn der Mond sich komplett in den von der Erde geworfenen Schatten bewegt. Neben der totalen Mondfinsternis ist zudem der rote Mars so hell und groß zu sehen wie zuletzt vor 15 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.