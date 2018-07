Forscher suchen schon seit Jahrzehnten nach flüssigem Wasser auf dem Mars - jetzt meldet ein italiensches Team gleich einen ganzen See. Er ist rund 20 Kilometer breit und liegt am Mars-Südpol, allerdings versteckt unter einer 1,5 Kilometer dicken Eisschicht. Es handelt sich demnach um die größte Ansammlung von flüssigem Wasser, die bisher auf dem Planeten entdeckt wurde.

Astrophysiker haben den See mithilfe von Radarmessungen der Raumsonde Mars Express entdeckt. Der Artikel dazu steht im Fachmagazin Science.



Flüssiges Wasser ist eine Grundvoraussetzung für Leben, wie wir es kennen. Anzeichen für Leben in dem Marssee lassen sich aber mithilfe des Radars nicht finden. Die Forscher schätzen, dass der unterirdische See minus 68 Grad Celsius kalt ist. Um dabei flüssig zu bleiben, muss er voller Salze sein, die wie Frostschutzmittel wirken. So viel Salz würde Leben für Mikroorganismen erschweren. Allerdings sind von der Erde Mikroorganismen bekannt, die hohe Salzgehalte vertragen.



Auf der Oberfläche des Mars existiert Wasser vor allem als Eis in den Polkappen. In der dünnen Marsluft findet sich ein geringer Wasserdampfanteil.



